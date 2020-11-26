Срок обращения именных приватизационных чеков ”Имущество“ установлен по 31 декабря 2022 г.

Совет Министров установил срок обращения именных приватизационных чеков ”Имущество“ по 31 декабря 2022 г. Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства от 26 ноября 2020 г. № 677. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Правительства.



Государственному комитету по имуществу поручено в месячный срок довести до всеобщего сведения путем опубликования в периодических печатных изданиях и (или) иных средствах массовой информации, а также на официальном сайте комитета информацию о сроке обращения именных приватизационных чеков ”Имущество“ в соответствии с принятым постановлением, а также о порядке использования.



Документ вступает в силу с 1 января 2021 г.



Постановление Совета Министров от 28 февраля 2019 г. № 134 ”Об обращении именных приватизационных чеков ”Имущество“ признано утратившим силу.