Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев

, – озвучила приговор представитель суда.В декабре прошлого года присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство. Вместе с тем они посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения. Это говорило о том, что срочнику больше не грозит пожизненное заключение. Во вторник сторона обвинения запросила 25 лет лишения свободы.Шамсутдинов 25 октября 2019 года во время сдачи караула начал стрелять по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Виновный заявлял, что сделал это из-за дедовщины и насилия в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.В марте 2020-го Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова – Рустама Мухатова – к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Виновный рассказал, что заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот направился курить в неположенное время.Защита Шамсутдинова добивалась признания судом, что этим неуставные отношения не ограничивались. Так, согласно их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, а также вымогали деньги.