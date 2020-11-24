Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 1285 рублей

В Национальном статистическом комитете проинформировали, что в разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в октябре достигла BYN 1806,1 (темп роста к октябрю минувшего года – 106,9%). В Минской области средняя зарплата составила BYN 1299,4 (108,9%), Гомельской – BYN 1130,8 (105,3%), Гродненской – BYN 1114,6 (107%), Брестской – BYN 1100,6 (105,6%), Витебской – BYN 1069,5 (105,3%), Могилевской – BYN 1046,8 (105,1%).В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе – октябре по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 7,8%.Больше всего в октябре получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (BYN 5488,6), деятельность воздушного транспорта (BYN 2543,6), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (BYN 2549,6), производство кокса и продуктов нефтепереработки (BYN 2199), горнодобывающая промышленность (BYN 2220,6), производство химических продуктов (BYN 2484,5).Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (BYN 623,8), сферы творческой деятельности и развлечений (BYN 703,5), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (BYN 708,4), занимающимся уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (BYN 712,4).