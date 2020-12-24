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  2. Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила BYN 1300,5

Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила BYN 1300,5

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Беларуси в ноябре этого года составила 1300,5 рубля, сообщает БЕЛТА.


В Национальном статистическом комитете напомнили, что в октябре цифра составляла BYN 1285, в сентябре – BYN 1264,5. 

Среди регионов по-прежнему лидирует столица: средняя зарплата минчан в ноябре достигла Br 1839,3 (темп роста к ноябрю минувшего года – 111%). В Минской области средняя зарплата составила BYN 1297,4 (110,5%), Гомельской – BYN 1141,5 (107,7%), Гродненской – BYN 1128,4 (107,5%), Брестской – BYN 1117,7 (107,3%), Витебской – BYN 1080 (106,9%), Могилевской – BYN 1065,2 (108,1%). 

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе – ноябре по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 8%. 

Больше всего в октябре получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (BYN 5601,6), деятельность воздушного транспорта (Br 2394,4) в том числе грузового – BYN 3243,9), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (BYN 2286,9), производство кокса и продуктов нефтепереработки (BYN 2023,8), горнодобывающая промышленность (BYN 2164,2), производство химических продуктов (BYN 2285,3).

Меньше остальных получали работники парикмахерских и салонов красоты (BYN 588,7), сферы творческой деятельности и развлечений (BYN 701,7), работники библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (BYN 717,6), а также занимающиеся уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (BYN 757). 
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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