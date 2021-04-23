Средняя зарплата в Беларуси в марте составила 1384,7 рубля

В Национальном статистическом комитете проинформировали, что в феврале этого года средняя зарплата работников была BYN 1277,1, а в январе – BYN 1290. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).Среди регионов традиционно лидирует Минск: средняя зарплата минчан в марте достигла BYN 2062,9 (темп роста реальной зарплаты к марту минувшего года – 104,6%). В Минской области средняя зарплата составила BYN 1337,5 (104,1%), Гомельской – BYN 1196,3 (105,6%), Гродненской – BYN 1176,1 (106,5%), Брестской – BYN 1157,3 (104,4%), Витебской – BYN 1121,3 (104,3%), Могилевской – BYN 1102,7 (104,6%).В целом по Беларуси реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в этом марте по сравнению с мартом 2020 года увеличилась на 4,8%.Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (BYN 7301,4), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (BYN 3542,4), деятельность воздушного транспорта (BYN 2511,1, в том числе грузового – BYN 2850), производство химических продуктов (BYN 2260,6), горнодобывающая промышленность (BYN 2117,6), производство кокса и продуктов нефтепереработки (BYN 2090,4).Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (BYN 665,5), сферы творческой деятельности и развлечений (BYN 732,5), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (BYN 744), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (BYN 777,9).