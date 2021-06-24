Такая информация появилась на официальном сайте Национального статистического комитета Беларуси.
«Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2021 года составила BYN 1419,6», – сообщили в комитете.
БЕЛТА для сравнения приводит статистические данные по другим месяцам. К примеру, в апреле текущего года средняя заработная плата работников составила BYN 1398,2, а в марте – BYN 1384,7. Важно: это данные до вычета подоходного налога (13% из зарплаты) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1%).
Лидирующую позицию среди всех регионов занимает столица – в мае средняя зарплата минчан достигла BYN 2053,4. Меньше всего в прошедшем месяце белорусы получали в Могилевской области.
В целом же по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в мае этого года по сравнению аналогичным периодом 2020-го увеличилась на 5,3%. Больше всего получали работники сферы ИТ и деятельности в области информационного обслуживания (BYN 6812,3), а меньше всего – трудящиеся в парикмахерских и салонах красоты (BYN 679,6).
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Средняя зарплата в Беларуси в мае – BYN 1419,6
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