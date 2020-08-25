Средняя зарплата в Беларуси в июле составила 1287,5 рубля

В разрезе регионов традиционно лидирует Минск: средняя зарплата минчан в июле достигла BYN 1776,6 (темп роста к июню минувшего года – 107,8%). В Минской области средняя зарплата составила BYN 1320,9 (106,7%), Гомельской – BYN 1149,8 (109,1%), Брестской – BYN 1114,5 (108,6%), Витебской – BYN 1083,6 (108,3%), Гродненской – BYN 1112 (108,1%), Могилевской – BYN 1057,2 (107,9%).В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе – июле по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 8,2%, проинформировали в Национальном статистическом комитете.