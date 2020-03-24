Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 1119,7 рубля

В январе этого года средняя зарплата составляла BYN 1118,1.Минск в разрезе регионов традиционно лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников в столице за февраль сформировалась в размере BYN 1591,6 (темп роста к февралю минувшего года — 109,1%). В Минской области она составила BYN 1105,1 (108,7%), Гомельской — BYN 993,4 (107,9%), Брестской — BYN 961,4 (109,4%), Гродненской — BYN 952,8 (109,8%), Витебской — BYN 939,5 (108,9%), Могилевской — BYN 921 (108,5%).Больше всего в феврале получали работники таких сфер как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (BYN 4697,4), воздушный транспорт (BYN 2689,8, в том числе пассажирский — BYN 2832,8), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (BYN 2463,6), производство кокса и продуктов нефтепереработки (BYN 1805,5), горнодобывающая промышленность (BYN 1789,6), производство химических продуктов (BYN 1699,7), деятельность в области телекоммуникаций (BYN 1722,8), профессиональная, научная и техническая деятельность (BYN 1543,3).Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (BYN 565,3), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (BYN 658,7), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (BYN 661,9), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (BYN 683,4), занят рыболовством или рыбоводством (BYN 715,1).