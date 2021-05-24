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Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила 1398,2 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2021 года составила 1398,2 рубля. Такой информацией поделились в Национальном статистическом комитете.

Фото: pixabay.com

В марте этого года средняя заработная плата была 1384,7 рубля, в феврале – 1277,1 рубля. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

Среди регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в апреле достигла 2003,4 рубля (темп роста реальной зарплаты к апрелю минувшего года – 106,6%). В Минской области средняя зарплата составила 1409,5 рубля (111,9%), Гомельской – 1234 рубля (108%), Гродненской – 1196,5 рубля (107,9%), Брестской – 1179,4 рубля (107,5%), Витебской – 1151,3 рубля (103,1%), Могилевской – 1118,4 рубля (106,6%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в апреле этого года по сравнению с апрелем 2020-го возросла на 7,6%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (6010,3 рубля), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (3505,2 рубля), производство химических продуктов (2717,1 рубля), деятельность воздушного транспорта (2694,5 рубля, в том числе грузового – 2956,3 рубля), горнодобывающая промышленность (2424,6 рубля), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2356,5 рубля), компьютеров и периферийного оборудования (2492,5 рубля).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (663,6 рубля), сферы творческой деятельности и развлечений (746,1 рубля), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (751,9 рубля), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (771,5 рубля).
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