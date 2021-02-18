Средняя зарплата по Минлесхозу в 2020 году составила 1195 рублей. Это на 13 процентов больше, чем в 2019-м, и почти в 2 раза выше уровня 2015 года. Такие цифры сегодня прозвучали на итоговой коллегии Минлесхоза.
– Рост реальной заработной платы составил почти 8 процентов – это на уровне роста по стране, – отметил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. – Не так уж и плохо. Но это не должно нас успокаивать. Почему мы сегодня равняем себя в целом по стране? Есть объективные причины, по которым страна не может расти выше нас. Мы же обязаны иди опережающими темпами – все условия созданы, есть ресурс.
По мнению министра, растущая зарплата привлекает кадры.
– При подборе мы получаем большее преимущество, – не скрывает Дрожжа. Впрочем, он призвал руководителей поразмышлять над одним моментом:
– За последние три года рост средней заработной платы работников отрасли составил 124 процента, а у руководителей – 145 процентов. Справедливо ли это? Мы видим напряженную работу руководителей и оцениваем ее, делаем все, чтобы эта работа хорошо оплачивалась. Подумайте о людях, которые работают рядом с вами.
Кстати, в отрасли работает около 38 тысяч человек. Только в 2020 году было создано 152 рабочих места.
Фото: архив БЕЛТА
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Средняя зарплата по Минлесхозу в 2020 году составила без малого 1,2 тысячи рублей
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