Сегодня средняя стоимость квадратного метра жилья, которое возводится с господдержкой, составляет 1032 рубля. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. По его словам, прогнозируется, что эта цифра по итогам года не превысит 1080 рублей.
– При этом обращаю особое внимание: соотношение стоимости квадратного метра жилья и среднемесячной начисленной зарплаты на сегодняшний день составляет 0,84. Это хороший показатель. И думаю, что он будет сохраняться и в будущем году.
Что касается дальнейших планов по сокращению стоимости, то, по словам Руслана Пархамовича, решаться эта задача будет по линии импортозамещения.
– Это то, что находится в зоне ответственности самих строительно-монтажных предприятий, трестов производителей строительной продукции. А что касается госрегулирования, то здесь уже значительная работа проведена. В частности, принят указ об ограничении прибыли застройщиков. Убежден, он должен сыграть свою роль и определенным образом сдержать темпы стоимости, в том числе и коммерческого жилья.
Полная версия интервью с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой составляет 1032 рубля
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Фото: Алексей МАТЮШ