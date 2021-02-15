Среди молодых людей, участвовавших в ВНС, много тех, кто готов нести серьезную управленческую и политическую нагрузку – Шпаковский

, – считает Александр Шпаковский.Особое впечатление во время ВНС на политолога произвели выступления молодых работников. О некоторых эксперт рассказал более подробно.– сказал Александр Шпаковский.Запомнилась политологу и речь руководителя Молодежного парламента Егора Макаревича. Эксперт отметил, что события августа прошлого года подстегнули Беларусь принять много оперативных решений, которые по каким-то причинам откладывались на протяжении нескольких последних лет. Одним из наиболее удачных стало создание Молодежного парламента.