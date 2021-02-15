Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал политолог Александр Шпаковский.
– Молодым должны быть открыты возможности для социализации и для роста по линии государственной службы. Но не нужно заменять юными кадры опытные и вокруг этого спекулировать. Скажу так: среди тех ребят, которые были участниками Всебелорусского народного собрания, безусловно, есть готовые нести достаточно серьезную управленческую и политическую нагрузку. Это люди с широким кругозором, которым надо дать все возможности, – считает Александр Шпаковский.
Особое впечатление во время ВНС на политолога произвели выступления молодых работников. О некоторых эксперт рассказал более подробно.
– Например, выступление молодого человека, представлявшего Белорусский металлургический завод в Жодино. Оно было глубоким и проработанным. По-моему, этот парень отхватил чуть ли не больше всех аплодисментов. Важно, что он, будучи человеком рабочей специальности, уже продвигается по политической линии, потому что занимает должность председателя общественного совета при местном районном Совете депутатов, – сказал Александр Шпаковский.
Запомнилась политологу и речь руководителя Молодежного парламента Егора Макаревича. Эксперт отметил, что события августа прошлого года подстегнули Беларусь принять много оперативных решений, которые по каким-то причинам откладывались на протяжении нескольких последних лет. Одним из наиболее удачных стало создание Молодежного парламента.
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Среди молодых людей, участвовавших в ВНС, много тех, кто готов нести серьезную управленческую и политическую нагрузку – Шпаковский
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Фото: Алексей МАТЮШ