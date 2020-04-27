Сразу два новых сквера могут появится в Минске

Их планируют разместить в районе улицы Жуковского, передает Минск-Новости.

Два новых сквера могут разместить в районе улицы Жуковского в рамках градостроительного проекта реконструкции жилой усадебной застройки в границах улиц Аэродромной — Авакяна — Воронянского — Левкова.

— При общественном обсуждении данного ПДП жители высказывали опасения, что новый район окажется без зеленых зон, — отметил заместитель начальника управления по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района Виталий Микулович. — Но это не так. Учитывая, что будет сохранен и благоустроен сквер в районе ул. Аэродромной — Левкова — Нефтяной, обеспеченность жителей данного района озелененными территориями общего пользования не только не уменьшится, но даже заметно прирастет.

По его словам, если сегодня этот показатель составляет 26 %, или по 2,8 кв. м на человека, то в будущем зелени станет больше на 10 % и составит 2,9 кв. м на человека. К тому же численность населения здесь также значительно возрастет.