Состав российской вакцины "Спутник V" не будут подстраивать к индийскому и другим новым штаммам коронавируса, заявил "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.
Специалист объяснил, что разработка новой вакцины – процесс длительный: "научная часть займет 10 дней, а регуляторика – 3–4 месяца".
– За это время вирус мутирует, может появится и другой штамм. Поэтому при такой мутационной активности SARS-CoV-2 работать над вакцинами под новые штаммы бессмысленно. С помощью существующей вакцины нужно держать высокие титры", – обозначил Гинцбург.
15 июня в Twitter-аккаунте "Спутника V"появилось сообщение о том, что препарат более эффективен против индийского штамма, нежели любой другой. В конце апреля Гинцбург заявил, что "Спутник V" формирует достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом COVID-19.
В четверг, 17 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что индийский штамм распространяется в России. В тот же день на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин посчитал важным продолжить исследование новых штаммов инфекции и приложить максимум усилий, чтобы не допустить их распространения.
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"Спутник V" не планируют менять из-за индийского штамма коронавируса
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