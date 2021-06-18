"Спутник V" не планируют менять из-за индийского штамма коронавируса

Специалист объяснил, что разработка новой вакцины – процесс длительный: "научная часть займет 10 дней, а регуляторика – 3–4 месяца".– обозначил Гинцбург.15 июня в Twitter-аккаунте "Спутника V"появилось сообщение о том, что препарат более эффективен против индийского штамма, нежели любой другой. В конце апреля Гинцбург заявил, что "Спутник V" формирует достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом COVID-19.В четверг, 17 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что индийский штамм распространяется в России. В тот же день на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин посчитал важным продолжить исследование новых штаммов инфекции и приложить максимум усилий, чтобы не допустить их распространения.