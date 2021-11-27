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  2. "Спрос на теплую обувь колоссальный": какие потребности есть у беженцев

"Спрос на теплую обувь колоссальный": какие потребности есть у беженцев

Несколько дней назад сотрудники организации Белорусского Красного Креста провели анкетирование среди беженцев, пребывающих в транспортно-логистическом центре "Бремино-Брузги", чтобы изучить потребности людей и расширить спектр помощи. По предварительным результатам, беженцы нуждаются в более разнообразной еде и теплой обуви.


- Люди просят каши, в первую очередь рисовую и из других круп, макароны, мясо, рыбу, - рассказал Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста.

По его словам, когда в Беларуси стояла относительно теплая и комфортная погода, беженцы с недоумением поглядывали на теплые сапоги и отказывались от них, отдавая предпочтение кроссовкам. Однако с наступлением холодов приоритеты сменились:

- Спрос на теплую обувь колоссальный. Мы работаем над решением этого вопроса. Вчера получили большую партию зимней обуви, а сегодня будем раздавать ее в двух палатках, так же, как и еду, отдельно для мужчин и женщин с детьми. Это спонсорская помощь белорусов, более 500 пар сапог наподобие унтов: сверху водоотталкивающая ткань, внутри мех, очень теплые. Для мужчин - черного цвета, для женщин - серые с мелким рисунком. Размеры - от 36 до 41. Именно женщин беженцы просили обеспечить теплой обувью в первую очередь. Сегодня мы сделали заказ на размеры 42-45, чуть позже обеспечим и мужчин.

nevmer@sb.by
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Фото: Оксана НЕВМЕРЖИЦКАЯ
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