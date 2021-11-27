"Спрос на теплую обувь колоссальный": какие потребности есть у беженцев

рассказалПо его словам, когда в Беларуси стояла относительно теплая и комфортная погода, беженцы с недоумением поглядывали на теплые сапоги и отказывались от них, отдавая предпочтение кроссовкам. Однако с наступлением холодов приоритеты сменились: