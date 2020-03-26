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  2. Спрос на гречку вырос, но дефицита круп в Беларуси нет — Минсельхозпрод

Спрос на гречку вырос, но дефицита круп в Беларуси нет — Минсельхозпрод

Потребительский спрос на отдельные виды продукции, в том числе крупы, макароны, средства личной гигиены, отмечают в торговых сетях, возрос, однако повода для беспокойства из-за возможного дефицита гречки и другой продукции нет, пишет в сегодняшнем номере «Сельская газета».

— Спрос на крупы фиксируем выше обычного, по некоторым позициям увеличился в 3—4 раза, но мы в состоянии его удовлетворить. Работаем круглосуточно. На складах достаточно объемов зерна, есть резерв. В достатке перловки, муки, манной и ячневой крупы. Запасов хватит до нового урожая! — отметил замдиректора ОАО «Брестхлебопродукт» Виктор Демидюк.

В Минсельхозпроде также подчеркнули, что в стране достаточно собственных запасов, чтобы в полной мере обеспечить потребность внутреннего рынка в мукомольно-крупяной, мясной и молочной продукции.

— Чтобы обеспечить возросший спрос на социально значимые товары, организации увеличили объем производства крупяной продукции на 15 процентов, или на 1,2 тысячи тонн — до 9 тысяч тонн. По состоянию на 25 марта мукомольно-крупяной продукции в организациях, хлебопродуктов и зерновых для их производства достаточно, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка до нового урожая 2020 года, — пояснили в ведомстве.

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