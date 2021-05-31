Минский городской центр гигиены и эпидемиологии поделился рекомендациями на счет отправки детей в оздоровительные лагеря.
В медучреждении указали на важность консультации врача и беседы с ребенком. Прежде чем отправлять ребенка в лагерь, нужно посоветоваться с врачом-педиатром о возможности его отдыха в конкретном оздоровительном учреждении. При этом медики советуют обязательно выяснить до отъезда в лагерь, есть ли у ребенка желание отдохнуть в выбранном месте. Специалисты называют это разумной психологической подготовкой к новым условиям.
Внимание обращается на наличие медицинской справки. Прием детей в лагерь проводится при наличии медицинских справок с информацией об отсутствии контакта первого уровня по инфекции COVID-19 по месту жительства (пребывания), выданных в районных поликлиниках, и после измерения температуры.
Специалисты подчеркнули, что во время пребывания в оздоровительных учреждениях в текущем году будут ограничены личные встречи педагогических работников с родителями (законными представителями) детей: для общения может использоваться телефонная связь или электронная почта.
Известно, что родительские дни проводится не будут. Но администрация учреждения должна информировать родителей о мерах, принимаемых для защиты детей от COVID-19.
Подробнее о том, что следует взять ребенку с собой в лагерь и как подготовить его к пребыванию там, можно узнать здесь.
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Справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 и ограничение личных встреч: медики рассказали об отдыхе детей в лагерях
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