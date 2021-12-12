Способность снижать артериальное давление нашли у козьего молока

Козье молоко оказывает положительное влияние на здоровье человека. Продукт способствует снижению показателей артериального давления, сообщил в эфире программы “Жить здорово” врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
По словам врача, в козьем молоке белка казеина больше, чем в коровьем.
- Ученые посмотрели, как казеин влияет на ткань легких. У продукта очень похожее действие, как у препаратов, которые блокируют ангиотензинпревращающий фактор. То есть [козье молоко] снижает артериальное давление, - обратил внимание медик.
- По мере взросления человека сосуд теряет эластичность. У людей, которые злоупотребляют солью, возникает отек стенки сосудов. Все это ведет к повышению артериального давления, из-за чего потом нередко случаются сосудистые катастрофы [инфаркты и инсульты], - предупредил Дмитрий Шубин.
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