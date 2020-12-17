Специалисты по кибербезопасности нашли уязвимость, которая может нанести вред миллионам устройств, работающих на платформе Android, передает РИА Новости со ссылкой на Project Zero.
Уязвимость удалось обнаружить в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno. Сама "брешь" образуется при связи структуры гаджета пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL). Эксперты считают, что проблема носит особенно высокий уровень опасности.
При этом, по мнению специалистов, на практике атаковать гаджет через данную уязвимость очень сложно. Вместе с тем в Qualcomm уже отреагировали на запрос и выпустили патч, который станет доступным большому числу пользователей в январе 2021 года. Однако некоторые эксперты заявляют, что этой меры будет недостаточно и риск атаки сохранится.
Фото: pixabay.com
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Способна навредить миллионам устройств: в Android-устройствах нашли опасную уязвимость
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