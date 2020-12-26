Риск простуды и гриппа во время выхода на улицу зависит не от дозы принятого витамина С, а от того, столкнулся ли человек во время прогулки с носителем какого-либо заболевания. Об этом в программе «О самом главном» рассказал российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Если бы все так было легко, каждый бы принимал двойную дозу витамина С и шел на улицу, – заявил врач.
Специалист отметил, что на риск заражения влияет в первую очередь не погода, а люди, с которыми пришлось столкнуться во время прогулки.
– Мы заражаемся гриппом и простудой, кстати, коронавирус это тоже простуда, при контакте с людьми. Поэтому если вы просто вышли погулять, когда вокруг никого нет, вы не заразитесь. Это важно понимать, – добавил Александр Мясников.
По словам врача, некоторые ошибочно полагают, что причинами, по которым развилось заболевание и появились симптомы простуды, является именно неблагоприятная погода. Врач это мнение опроверг:
– Заражение происходит не из-за того, что вышли на улицу, а потому что в какой-то момент столкнулись с носителем вируса.
Фото: pixabay.com
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Способна ли двойная доза витамина С снизить риск простуды и гриппа во время прогулки? Отвечает врач
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