Спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио, должны будут тестироваться на коронавирус не реже одного раза в четыре дня, сообщает ТАСС.
Это отражено в перечне правил для атлетов, опубликованном Международным олимпийским комитетом.
Так, периодичность ПЦР-тестирования будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Исследования предполагается проводить в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Если спортсмен проживает за пределами этих объектов, выделенный спецтранспорт доставит его к месту сдачи анализов. Узнать результаты теста можно будет через специальное приложение на смартфоне.
В случае положительного результата теста на COVID-19 других спортсменов будут оперативно информировать с помощью еще одного приложения для отслеживания контактов с инфицированными. Оно не хранит личные данные, но предупреждает об опасности заражения. Приложением пользуются в Японии с лета 2020-го. Приехавшие на Олимпиаду в Токио должны будут установить его в обязательном порядке.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры продлятся с 24 августа по 5 сентября.
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Спортсмены на Играх в Токио будут сдавать тест на COVID-19 каждые четыре дня
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Фото: РЕЙТЕР