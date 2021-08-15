Спортивный праздник для новобранцев состоялся в Академии МВД

Участвовали пять команд. В программе соревнований были: беговая эстафета, командный прыжок в длину с места, комплексная и силовая эстафеты, перетягивание каната, волейбол, мини-футбол, групповые прыжки на скакалке и многое другое.Бронзовым призером соревнований стал 1 «А» факультета милиции, серебро - у 1 следственно-экспертного факультета. Первое место заняла команда 1 «В» факультета милиции.отметил:Фото предоставлены пресс-службой Академии МВД