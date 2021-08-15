Спортивный праздник для новобранцев состоялся в Академии МВД

Во второе воскресенье учебного сбора первокурсников Академии МВД состоялся спортивный праздник для новобранцев. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе вуза.
Участвовали пять команд. В программе соревнований были: беговая эстафета, командный прыжок в длину с места, комплексная и силовая эстафеты, перетягивание каната, волейбол, мини-футбол, групповые прыжки на скакалке и многое другое.
Бронзовым призером соревнований стал 1 «А» факультета милиции, серебро - у 1 следственно-экспертного факультета. Первое место заняла команда 1 «В» факультета милиции.
Временно исполняющий обязанности по должности начальника Академии МВД полковник милиции Алексей Башан отметил:
- Прошло две недели с начала учебы. Родители с удовольствием приехали посмотреть на своих детей и отмечают, что в сыновьях и дочерях уже что-то поменялось в лучшую сторону. Новобранцы получили первые впечатления от профессии и делятся ими с близкими. Нам нравится формат спортивного праздника, потому что наиболее эффективно создание коллектива происходит только тогда, когда ребята совместно решают одну задачу. Вот как сегодня. Приятно наблюдать за командным духом и видеть, как первокурсники поддерживают друг друга. Хочется сказать большое спасибо родителям за то, что они уже воспитали достойных молодых людей. Они неравнодушны, готовы прийти на помощь. А с нашей стороны мы окажем им всестороннюю поддержку и обучим всему, что нужно для становления в профессии правоохранителя. В стенах нашего вуза мы дадим им самое лучшее.
Фото предоставлены пресс-службой Академии МВД