Спортивные фестивали, фотозоны и чествование молодоженов: программа праздничных мероприятий на День города в Советском районе столицы

В ближайшие выходные Минск отпразднует свой 964-й день рождения. Мероприятия пройдут во всех районах города. В администрации Советского района столицы рассказали sb.by, какую программу они подготовили для своих жителей.
Праздник пройдет под девизом «Квітней, сталіца, здаровага жыцця крыніца!». Главная площадка расположится в Комаровском сквере возле ресторана «Лидо» на ул. Кульман, 5а. Там гулянья пройдут 11 сентября с 11:00 до 18:00. Гостей ждет праздничный концерт, интерактивные площадки для взрослых и детей, торговые ряды, розыгрыши и яркие фотозоны.
Праздник не обойдется без спортивных состязаний. Так, с 11:00 до 17:00 в комплексе плоскостных спортивных сооружений на ул. Гамарника пройдет фестиваль футбола "Мы разам!". На поле будут соревноваться и детские, и взрослые любительские команды. В 11:00 начнется и другой спортивный фестиваль – "Советский район – территория здоровья!". Также на спортивных площадках учебных заведений запланированы физкультурно-оздоровительные мероприятия и акции.
С 12:00 до 22:00 на фудкорт-площадке по ул. Кульман,1 развернется праздничная программа «Усё сваё – і смачна, і здарова!».
В 14:50 около загса администрации Советского района (ул. Гамарника, 2) начнется торжественное чествование молодоженов.
Фото из архива БЕЛТА