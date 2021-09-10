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  2. Спортивные фестивали, фотозоны и чествование молодоженов: программа праздничных мероприятий на День города в Советском районе столицы

Спортивные фестивали, фотозоны и чествование молодоженов: программа праздничных мероприятий на День города в Советском районе столицы

В ближайшие выходные Минск отпразднует свой 964-й день рождения. Мероприятия пройдут во всех районах города. В администрации Советского района столицы рассказали sb.by, какую программу они подготовили для своих жителей. 


Праздник пройдет под девизом «Квітней, сталіца, здаровага жыцця крыніца!». Главная площадка расположится в Комаровском сквере возле ресторана «Лидо» на ул. Кульман, 5а. Там гулянья пройдут 11 сентября с 11:00 до 18:00. Гостей ждет праздничный концерт, интерактивные площадки для взрослых и детей, торговые ряды, розыгрыши и яркие фотозоны. 

Праздник не обойдется без спортивных состязаний. Так, с 11:00 до 17:00 в комплексе плоскостных спортивных сооружений на ул. Гамарника пройдет фестиваль футбола "Мы разам!". На поле будут соревноваться и детские, и взрослые любительские команды. В 11:00 начнется и другой спортивный фестиваль – "Советский район – территория здоровья!". Также на спортивных площадках учебных заведений запланированы физкультурно-оздоровительные мероприятия и акции. 

С 12:00 до 22:00 на фудкорт-площадке по ул. Кульман,1 развернется праздничная программа «Усё сваё – і смачна, і здарова!». 

В 14:50 около загса администрации Советского района (ул. Гамарника, 2) начнется торжественное чествование молодоженов. 

Фото из архива БЕЛТА
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