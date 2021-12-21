Спортивно-оздоровительные лагеря этой зимой примут примерно 58 тысяч детей

Об этом сегодня во время пресс-конференции в пресс-центре Белта рассказал заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.







– Каждый каникулярный период, чтобы сохранить и поддержать здоровье учащихся, мы во взаимодействии с Минобразования и Минспорта и туризма организуем и проводим спортивно-оздоровительные лагеря. Этой зимой они примут около 58 тысяч человек. Из них 57,5 тысячи детей будут в классических лагерях дневного пребывания – в так называемых пришкольных, еще примерно 600 ребят попадут в загородные лагеря. Речь идет только о тех детях, которые будут оздоровлены с использованием бюджетного финансирования. Путевки дня них будут удешевлены за счет средств республиканского бюджета, – обратил внимание Желенков.

Он отметил, что развивается и частная инициатива в этом направлении.

– Когда, например, оздоровление детей организуется на арендованной базе в том числе наших санаториев и здравниц. Так мы уверены в санитарно-эпидемиологическом благополучии ребят, а также в том, что они обеспечены интересными для них услугами, – добавил Желенков.

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