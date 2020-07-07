Спортинвентарь и новую экипировку получили в подарок школы Житковичского района

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Креативный спортивный праздник прошел на площадке средней школы № 3 райцентра. Гостями мероприятия стали именитые спортсмены и горожане.На импровизированном подиуме юные спортсмены перевоплотились в моделей и продемонстрировали универсальную форму, подаренную предприятиями. Новые экипировка и спортинвентарь – футбольные и волейбольные мячи, теннисные ракетки – стали подарками для учащихся восьми школ города и района.На большой спортивной площадке все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по теннису, баскетболу, мини-футболу, посетить боди-арт-салон "АкваГрим" и нанести на кожу элементы национального узора. Снимок на память в ярком патриотическом амплуа предлагали сделать в фотозоне. Ярким завершением стал спортивный флешмоб. Приятные сюрпризы и сладости получили дети, которые активно занимаются спортом.Значимость таких праздников и развития спортивного направления подчеркнул председатель Житковичского райисполкома Александр Сидоренко. Он отметил, что в районе создают площадки для занятий различными видами спорта, и такой вклад оправдывает себя: ребята показывают достойный уровень на соревнованиях.