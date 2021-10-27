Бокий: спорт высоких достижений неблагоприятно влияет на организм

Об этом рассказал 16-кратный паралимпийский чемпион, пловец Игорь Бокий в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Спортсмен ответил на вопрос, какие проблемы со здоровьем возможны у профессиональных пловцов с годами:
– Они связаны не только со спиной. Могут быть вопросы по зрению, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Мы получаем серьезные физические нагрузки. Спорт высоких достижений неблагоприятно влияет на организм. Нагрузки, поднятия тяжелых весов сказываются на организме в будущем, – пояснил гость студии.
Говоря о своих достижениях, о том, не опасается ли чемпион серьезных последствий, он отметил, что везде есть свои риски и страхи. Бокий также рассказал, что несколько раз сталкивался с аллергией на хлорированную воду в бассейне. Она проявлялась в виде заложенности носа и покраснения глаз.
Фото из архива БЕЛТА