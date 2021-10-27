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  2. Бокий: спорт высоких достижений неблагоприятно влияет на организм

Бокий: спорт высоких достижений неблагоприятно влияет на организм

Об этом рассказал 16-кратный паралимпийский чемпион, пловец Игорь Бокий в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".


Спортсмен ответил на вопрос, какие проблемы со здоровьем возможны у профессиональных пловцов с годами:

– Они связаны не только со спиной. Могут быть вопросы по зрению, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Мы получаем серьезные физические нагрузки. Спорт высоких достижений неблагоприятно влияет на организм. Нагрузки, поднятия тяжелых весов сказываются на организме в будущем, – пояснил гость студии. 

Говоря о своих достижениях, о том, не опасается ли чемпион серьезных последствий, он отметил, что везде есть свои риски и страхи. Бокий также рассказал, что несколько раз сталкивался с аллергией на хлорированную воду в бассейне. Она проявлялась в виде заложенности носа и покраснения глаз. 

Фото из архива БЕЛТА
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