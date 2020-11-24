Спорт всегда был и остается вне политики – обращение белорусских атлетов к общественности

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В церемонии приняли участие олимпийские чемпионы Александр Майсейков (Барселона, 1992 год), Янина Провалинская-Корольчик (Сидней, 2000 год), Алексей Абалмасов (Пекин, 2008 год), Екатерина Карстен (Атланта, 1996 год и Сидней, 2000 год), Сергей Булыгин (Сараево, 1984 год).В обращении белорусские спортсмены призывают отечественную и международную общественность услышать их и вспомнить, что спорт всегда был и остается вне политики.", – говорится в документе.Авторы обращения отмечают, что все это не было бы возможным без колоссальной поддержки со стороны белорусского государства, деятельности НОК Беларуси и национальных федераций.", – подчеркивается в обращении известных белорусских атлетов.Также они осуждают попытки оказывать давление на спортсменов, их семьи, детей в виде откровенных оскорблений и угроз, в частности в интернет-пространстве и средствах массовой информации, в случае отказа спортсменов выражать навязываемое им мнение или нежелания высказывать свою политическую позицию.– резюмируется в обращении.Как ожидается, документ в ближайшее время подпишут многие национальные команды по видам спорта, известные и начинающие атлеты.