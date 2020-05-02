Спикера сената парламента освободил от полномочий в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даригу Назарбаеву от полномочий спикера сената парламента, передает РИА Новости.

Также Токаев поблагодарил Назарбаеву за плодотворную работу.

- Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, – написал глава государства.

Должность спикера сената, согласно Конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности главы государства, а также его смерти полномочия на оставшийся срок переходят к председателю сената.