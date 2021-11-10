Спикер Госдумы России приедет в Минск 2 декабря на сессию Парламентского собрания

– сказал Вячеслав Володин.По его словам, Совет Госдумы сегодня на заседании утвердил состав российской депутации в Парламентском собрании., – отметил Вячеслав Володин.Как планируется, спикер Госдумы России примет участие в сессии Парламентского собрания в Минске.