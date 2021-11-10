Спикер Госдумы России приедет в Минск 2 декабря на сессию Парламентского собрания

Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет 2 декабря в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам спикер Госдумы России Вячеслав Володин, пишет БЕЛТА.
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– На заседании Парламентского собрания мы обсудим организационные вопросы, реализацию решений Высшего госсовета Союзного государства, ожидаем выступления госсекретаря Мезенцева. Также обсудим двойные стандарты со стороны европейских стран по отношению к беженцам, которые находятся на территории Беларуси, – сказал Вячеслав Володин.
По его словам, Совет Госдумы сегодня на заседании утвердил состав российской депутации в Парламентском собрании.
– В нее войдут 24 депутата из 36 представителей Совета Федерации. Войдут представители всех фракций, уважаемые депутаты, имеющие опыт, представляющие регионы, граничащие с Беларусью, а также председатели комитетов, профиль которых соответствует программам, утвержденным Высшим госсоветом Союзного государства, – отметил Вячеслав Володин.
Как планируется, спикер Госдумы России примет участие в сессии Парламентского собрания в Минске.