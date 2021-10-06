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Спецпосланник президента Венесуэлы, старший брат Уго Чавеса, посещает Беларусь

Специальный посланник президента Боливарианской Республики Венесуэла Адан Чавес Фриас посещает Беларусь. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на посольство Венесуэлы в Минске.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что в программе визита венесуэльского гостя запланирована встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

Специальный представитель президента Боливарианской Республики Венесуэла выступит с лекцией "Идеи Боливара и Чавеса сегодня" в БГУ. Кроме того, предусматривается участие Адана Чавеса Фриаса в открытии выставки "Трансатлантик арт-месседж", на которой в числе других будет представлена картина "Наш Уго".

Адан Чавес Фриас – старший брат бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Он прибыл в Минск 6 октября и пробудет в нашей стране до 10 октября.
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