Спецпосланник президента Венесуэлы, старший брат Уго Чавеса, посещает Беларусь

Фото:

pixabay.com

Отмечается, что в программе визита венесуэльского гостя запланирована встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.Специальный представитель президента Боливарианской Республики Венесуэла выступит с лекцией "Идеи Боливара и Чавеса сегодня" в БГУ. Кроме того, предусматривается участие Адана Чавеса Фриаса в открытии выставки "Трансатлантик арт-месседж", на которой в числе других будет представлена картина "Наш Уго".Адан Чавес Фриас – старший брат бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Он прибыл в Минск 6 октября и пробудет в нашей стране до 10 октября.