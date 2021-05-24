Служба занятости 27 мая проведет специализированную электронную ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями. Такая информация размещена на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Ярмарка вакансий состоится в период с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by. Соискатели смогут изучить актуальные предложения по трудоустройству, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование в режиме реального времени.
Вакансии предложат ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ООО «ИнсепшнИнвест», ООО «ЭкоПереработка», УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», УП «БАРКОС» ОО «БелОИ» и др. Соискатели смогут ознакомиться более чем с 400 актуальными предложениями по трудоустройству.
Сообщается, что наряду с гражданами с инвалидностью работу смогут найти и люди без ограничений по здоровью.
По окончании мероприятия все свободные рабочие места будут автоматически сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости.
Фото: БЕЛТА
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Специализированная электронная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдет 27 мая в Минске
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