Для беременных, зараженных коронавирусной инфекцией, применяется симптоматическое лечение. При тяжелом течении заболевания возможен прием препаратов, которые обычно женщинам в положении противопоказаны. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказали врачи.
Врач – акушер-гинеколог Людмила Степаненко сообщила, что чаще всего для беременных, зараженных COVID-19, применяется симптоматическое лечение. Женщинам рекомендуют использовать препараты, направленные на снижение температуры и устранение головной боли. При диарее беременным необходимо прибегать к регидратации, то есть восполнению жидкости в организме.
– Если же к этим симптомам добавится дыхательная недостаточность, то нужно применить кислородотерапию, – добавила Людмила Степаненко.
Вместе с тем подобное лечение не подойдет при тяжелом течении коронавирусной инфекции. Если беременная попадет в реанимацию, врачи прибегнут к другим методам ее спасения.
– В подобной ситуации важно спасти маму, поэтому специалисты будут применять те препараты, которые, казалось бы, нельзя использовать при беременности. Но поверьте, если они будут нужны, доктор их назначит, – обратил внимание врач-педиатр Валерий Андриенко.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
703
Специалисты разъяснили особенности лечения беременных с коронавирусом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter