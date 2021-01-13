Специалисты рассказали, существует ли риск заражения коронавирусом в поездах и электричках

В связи с распространением коронавируса многие отказываются от поездок на общественном транспорте. Люди опасаются, что в подобных местах риск заболеть COVID-19 значительно увеличивается. Однако подобные выводы относятся не ко всему транспорту. Так, например, в поездах и электричках риск заражения коронавирусом не превышает и одного процента. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали врачи.
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева подкрепила этот факт исследованием, которое проводили китайские ученые. По ее словам, специалисты заранее посмотрели, сколько людей по определенному маршруту купили билеты в режиме онлайн на электричку. Затем ученые проследили, какое число людей, воспользовавшиеся данным видом транспорта в период с декабря 2019 года по март 2020 года, заразились коронавирусом. После выявления заболевших специалисты посмотрели, где эти люди сидели в электричке. Оказалось, что когда зараженный находился во время поездки в середине салона, то передние и задние ряды не заболевали коронавирусом, зато инфекция переходила к людям, располагавшимся слева или справа от больного.
– Таким образом, если вы едете в поезде без маски меньше трех часов в вагоне с инфицированным, то вероятность заболеть составляет 0,13 процента, – сказал доктор медицинских наук и телеведущий Андрей Продеус.
При этом, по словам специалиста, если поездка будет продолжаться больше 7 часов, то вероятность заразиться коронавирусом составляет всего 0,38 процента.
– Призываю вас не паниковать, выполнять обычные гигиенические процедуры, мыть руки с мылом. Но главное, не кашляйте среди пассажиров, – обратил внимание Андрей Продеус.
– Неизбежно наука возьмет свое. На смену нашим страхам и перепуганности придет абсолютное спокойствие. Когда вспышка началась в марте прошлого года, мы действительно боялись. Но сейчас одно за другим выходят исследования, которые просто срывают вот эту маску кошмара коронавируса, – добавила Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
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Специалисты рассказали, существует ли риск заражения коронавирусом в поездах и электричках
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