Специалисты рассказали про опасное состояние психики при коронавирусе

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Врач-психиатр Константин Ковалев рассказал: паника может повлиять на течение болезни: ослабевает иммунитет и снижается сопротивляемость инфекции.пояснила, что при нестабильном психическом состоянии вырабатываются вещества, поддерживающие воспаление.– подчеркнула она.Психиатр добавила, что тревожное состояние мешает контактировать врачу с больным, пациент может не доверять медикам и даже отказываться принимать препараты.Многие зараженные больше боятся лечения, чем самого COVID-19. По словам психиатра Кристины Савицкой, многие из ее пациентов переживают, что их будут «пичкать химией». Она рекомендует людям относиться к инфекции проще и без паники: большая часть населения так или иначе заболеет COVID-19.призывает паникующих пациентов с диагнозом "коронавирус" возвращаться из фантазий в реальность.– сказала медик.Если самостоятельно избавиться от переживаний не получается, то лучше обратиться к психологу или психотерапевту.