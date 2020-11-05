Специалисты рассказали про опасное состояние психики при коронавирусе

Тревога и переживания из-за положительного результата теста на COVID-19 могут ослабить иммунитет, спровоцировать новые симптомы и сделать лечение сложнее, сообщает Lenta.ru.
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Врач-психиатр Константин Ковалев рассказал: паника может повлиять на течение болезни: ослабевает иммунитет и снижается сопротивляемость инфекции.
Психиатр Анна Павлова пояснила, что при нестабильном психическом состоянии вырабатываются вещества, поддерживающие воспаление.
– Тревога нарушает критическое понимание всего происходящего, усиливает симптомы болезни, вызывает мнимые, ложные ощущения, мешающие правильному лечению и оценке состояния, – подчеркнула она.
Психиатр добавила, что тревожное состояние мешает контактировать врачу с больным, пациент может не доверять медикам и даже отказываться принимать препараты.
Многие зараженные больше боятся лечения, чем самого COVID-19. По словам психиатра Кристины Савицкой, многие из ее пациентов переживают, что их будут «пичкать химией». Она рекомендует людям относиться к инфекции проще и без паники: большая часть населения так или иначе заболеет COVID-19.
Психотерапевт Елена Антонова призывает паникующих пациентов с диагнозом "коронавирус" возвращаться из фантазий в реальность.
– Если у вас ковид, нужно для себя понять и принять, что вы уже заболели, иначе вернуться обратно не получится, – сказала медик.
Если самостоятельно избавиться от переживаний не получается, то лучше обратиться к психологу или психотерапевту.
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