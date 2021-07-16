Медики советуют внимательно смотреть на содержание сахара в продуктах малышей, поскольку потребление добавленного сахара детьми не должно превышать 25 граммов в сутки. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказали диетолог Светлана Кашицкая и врач-педиатр Дмитрий Чеснов.
– Сахара бывают простые и сложные. К первым относятся моносахариды и дисахариды. Это глюкоза (виноградный сахар), фруктоза (фруктовый сахар) и галактоза (молочный сахар). Сложных сахаров, так называемых полисахаридов, больше всего в крахмале, то есть в зерне, бобовых, картофеле. Эти продукты перевариваются длительнее, к тому же в них есть клетчатка, которая замедляет всасывание углеводов, способствует нормальной моторике кишечника и формированию здорового стула. Есть также добавленные сахара. Это тот чистый сахар, который мы не очень любим, но широко используем, особенно в детском питании, – рассказал Дмитрий Чеснов.
Поскольку в детском питании содержится много сахара, дополнительные сладости давать малышам не рекомендуется.
– Не давайте дополнительно сахар детям. Любые сладости малышам до 2 лет запрещены. Детям старше этого возраста нужно минимизировать количество сладких напитков и добавленного сахара в рационе. То есть достаточно того, что содержится в продуктах питания. При этом Всемирная организация здравоохранения говорит, что добавленного сахара должно быть не более 25 граммов в сутки, а это всего лишь пять чайных ложек. Отмечу, что в стакане сока содержится шесть кусков сахара. Но это не значит, что ребенку нельзя пить данный напиток. Делать это можно, но один раз в день и при условии, что других сахаров родители малышу не дадут, – обратила внимание Светлана Кашицкая.
Фото: pixabay.com
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Специалисты рассказали о норме потребления сахара детьми
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