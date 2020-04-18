Специалисты рассказали о беспрецедентной точности космического телескопа "Хеопс"

Спутник предназначен для изучения экзопланет транзитным методом, сообщает РИА Новости.

Европейское космическое агентство сообщило о завершении этапа орбитальных испытаний и тестирования космического телескопа "Хеопс", который предназначен для изучения экзопланет транзитным методом.

Телескоп представляет собой небольшой спутник, который был запущен на орбиту в декабре 2019 года. Его главный научный инструмент — телескоп с диаметром зеркала 32 сантиметра. Задачей миссии является не столько поиск новых экзопланет, сколько детальное изучение уже найденных, с массами от Венеры до Нептуна, у соседних с Солнечной системой звезд.

Сообщается, что в конце января "Хеопс" сделал свои первые тестовые снимки. Это были намеренно расфокусированные изображения звезд, позволяющие оценить точность детектора телескопа. Точность является ключевым фактором в современных исследованиях экзопланет, которых открыто уже более 4000. На данном этапе астрономы переходят к детальному изучению их параметров, структуры, истории формирования и эволюции.

В итоге ЕКА рассказало, что этап ввода в эксплуатацию и тестирования полностью завершен и "Хеопс" готов к научной работе.