Профилактика инсульта заключается в нивелировании факторов риска. Поскольку главной причиной заболевания зачастую является высокое артериальное давление, этот показатель необходимо постоянно контролировать. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали врачи.
Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин отметил, что в большинстве случаев инсульт вызывается повышенным давлением.
– Самой частой причиной возникновения ишемического инсульта с перекрытием кровотока является высокое артериальное давление на фоне атеросклероза, когда есть атеросклеротические бляшки, а также тромбозы при невылеченных нарушениях сердечного ритма, когда тромбы из сердца попадают в голову и перекрывают кровоток, – рассказал Дмитрий Шубин.
– Ситуация в ваших руках, поскольку если контролировать давление и холестерин, инсульта не будет, – заключила врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
466
Специалисты рассказали, как предотвратить инсульт
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter