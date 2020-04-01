Специалисты прокомментировали ситуацию с поставками импортного сырья в Беларусь в условиях пандемии

Во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски" специалисты прокомментировали ситуацию с поставками импортного сырья в Беларусь. Они продолжаются, хотя не без логистических сбоев из-за пандемии COVID-19, сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало.

МАРТ ведет мониторинг товаропотоков. "Определенные сбои в поставках наблюдаются, но это, на наш взгляд, обусловлено в том числе объективными факторами. Нельзя сказать, что сырья нет вообще или оно не поступает в страну. Присутствуют объективные логистические сбои, где-то возможны задержки поставки, но в целом товар в рамках оптового звена поступает в республику", - рассказал Михаил Жигало.

Генеральный директор ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакіт") Иван Турчак сказал, что европейские страны отгрузку сырья приостановили. По другим направлениям задержки возникают из-за карантинных мероприятий на границе. По приезде, например, в Турцию дальнобойщик на две недели отправляется в карантин. "Если раньше сырье из Средней Азии доходило в течение недели - 10 дней, то сегодня нужно не менее месяца. Это дополнительный вызов в части обеспечения базовым сырьем", - констатировал руководитель БПХО. На предприятии готовятся к определенным трудностям, которые предстоит минимизировать.

Детальный анализ товаропотока через белорусскую границу еще не проводился. Пока сложно привести конкретные цифры, как на нем отразились меры, принятые странами-соседями из-за пандемии коронавируса, пишет БелТА.

Заместитель начальника главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Андрей Шашков напомнил, что движение физических лиц закрыто, для большегрузов такого запрета нет. Он подчеркнул, что

белорусская таможня в этих условиях делает все максимально возможное. В первоочередном порядке оформляются фуры с медицинскими товарами.