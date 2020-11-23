Специалисты Британского фонда здоровья полости рта объяснили, как определить рак этой части тела на ранней стадии, сообщает РИА Новости.
К симптомам, на которые обязательно следует обратить внимание, специалисты отнесли следующие:
Шишки и опухоли на голове и шее (также на внутренней стороне щек), красные и белые пятна на языке, шишки и язвы, которые наблюдаются более трех недель. Опасные признаки также и припухлости и шишки на небе, красные и белые пятна или шишки на губах.
Эксперты настоятельно рекомендуют ежедневно осматривать свою ротовую полость, и в случае наличия упомянутых проблем тут же обращаться к терапевту или стоматологу.
По словам главы организации Найджела Картера, заболевание важно выявить на ранней стадии. В таких случаях шансы поправиться значительно возрастают.
Фото: Здоровье 24
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Специалисты перечислили проблемы в ротовой полости, говорящие о возможном раке
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