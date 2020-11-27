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Специалисты перечислили главные признаки инфаркта

В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, как отличить инфаркт от симптомов панической атаки. Специалисты отметили, что сама по себе паническая атака не опасна для здоровья, тогда как сердечный приступ может привести к смерти, информирует РИА Новости.


Если человек чувствует непреодолимый страх, это еще не значит, что у него инфаркт. Данный симптом также может указывать на развитие панической атаки. Среди иных симптомов, которые совпадают при этих состояниях, – тошнота, одышка и боль в груди. При этом боль в груди при инфарктах отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот.

При сердечном приступе у человека может возникнуть не только тошнота, но и рвота, кашель, потоотделение.

По словам врачей, при обнаружении подобных симптомов необходимо незамедлительно вызвать медиков.

Лучше пусть вызов "скорой" будет ошибочным, нежели потом окажется, что человека слишком поздно спасать, – предупредили медики.

При панической атаке люди испытывают озноб или приливы, ощущают учащенное сердцебиение, дрожь и покалывания в конечностях, у них возникает удушье, сухость во рту и звон в ушах. Врачи обратили внимание на то, что хотя паническая атака и кажется пугающей, она не представляет опасности для жизни и не способна привести к летальному исходу.

Если атаки периодически повторяются, необходимо сходить на прием к терапевту. Он сможет вылечить это состояние путем разговорной психотерапии и медикаментозно. А чтобы предотвратить дальнейшие панические атаки, необходимо регулярно делать физические упражнения на снятие стресса.

Фото: pixabay.com
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