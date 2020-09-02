Специалисты «Моготекса» разработали многоразовый защитный костюм

На ОАО «Моготекс». Фото: архив

БЕЛТА

Костюм состоит из комбинезона с капюшоном, бахил. Швы соединения деталей костюма герметизированы специальной лентой. Он многоразовый и может использоваться в медицинских и ветеринарных учреждениях, а также коммунальных, муниципальных службах при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путем.