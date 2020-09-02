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Специалисты «Моготекса» разработали многоразовый защитный костюм

Многоразовый защитный костюм, позволяющий работать в условиях заражения опасными инфекциями, разработали в ОАО «Моготекс».  Костюм создан из мембранной ткани в строгом соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями.

На ОАО «Моготекс». Фото: архив БЕЛТА

Костюм состоит из комбинезона с капюшоном, бахил. Швы соединения деталей костюма герметизированы специальной лентой. Он многоразовый и может использоваться в медицинских и ветеринарных учреждениях, а также коммунальных, муниципальных службах при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путем.
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