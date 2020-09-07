Специалисты управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин обновили рекорд суточной проходки при бурении боковых стволов. Причем прежний максимум продержался всего 18 дней, сообщается на сайте neft.by.
31 августа на скважине № 59s2 Вишанского месторождения за сутки пробурено 333 метра.
Отличилась бригада № 3 из второго цеха капитального ремонта скважин буровых мастеров Алексея Гуриновича, Андрея Яскевича и Александра Сайдакаря. Работает этот коллектив на установке АРС-100.
Отмечается, что ускориться позволили профессиональные навыки членов бригады, слаженность их работы и применение целого комплекса современных инновационных решений. Прежде всего речь идет об использовании винтовых забойных двигателей ООО «ПФ «Сокол», телеметрической системы Compass и долота Halliburton 139,7GTD54Ks, которое спроектировано под сложные геологические условия белорусского нефтяного региона. Также при бурении применили новую систему бурового поликатионного раствора «Катбурр» компании ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ».
Предыдущее достижение ремонтников скважин по скорости суточной проходки продержалось всего 18 дней. Тогда бригада № 16 под руководством мастеров Сергея Гребенчука, Дмитрия Великоборца и Владимира Жуковича за сутки прошла 317 метров. Было это 13 августа на скважине № 98s2 Речицкой площади.
Фото: neft.by
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Специалисты "Белоруснефти" обновили рекорд суточной проходки при бурении боковых стволов
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