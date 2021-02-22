Специалистов по гостиничному сервису будут готовить в Витебской области. Подготовку по новой специальности первым среди учреждений образования региона открывает Полоцкий колледж Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, сообщила директор данного учебного заведения Татьяна Полушкина.
Фото из архива БЕЛТА
По ее словам, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса, проведенный анализ показывает высокий спрос на квалифицированных специалистов в области гостиничного бизнеса. «Максимальным спросом пользуются специалисты, занятые в общественном питании, в службе приема и размещения гостей, в хозяйственной службе. По результатам маркетингового исследования самыми востребованными должностями в этой сфере являются менеджер по рекламе и администратор. А работодатели наиболее заинтересованы в найме поваров, официантов и горничных. Поэтому с этого года мы открываем новую специальность по подготовке специалистов по гостиничному сервису на основе общего базового образования (бюджетная форма обучения) для обслуживания сферы гостиничной индустрии Витебской области», – констатировала директор.
В дальнейшем колледжем предусмотрена интеграция учебного процесса с Витебским госуниверситетом по специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)».
Татьяна Полушкина также отметила, что гостиничный бизнес Витебской области в основном сконцентрирован в Витебске, Полоцке и Новополоцке – традиционных центрах экскурсионного и делового туризма. В этих регионах функционируют современные гостиничные комплексы и гостиницы, которые предлагают достойный сервис благодаря современной инфраструктуре с комфортабельными бизнес- и конференц-центрами, ресторанами, барами, фитнес-залами. При этом в последнее время увеличился спрос на услуги мини-гостиниц и мини-отелей.
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Специалистов по гостиничному сервису будут готовить в Полоцке
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