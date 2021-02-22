Специалистов по гостиничному сервису будут готовить в Полоцке

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БЕЛТА

По ее словам, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса, проведенный анализ показывает высокий спрос на квалифицированных специалистов в области гостиничного бизнеса. «Максимальным спросом пользуются специалисты, занятые в общественном питании, в службе приема и размещения гостей, в хозяйственной службе. По результатам маркетингового исследования самыми востребованными должностями в этой сфере являются менеджер по рекламе и администратор. А работодатели наиболее заинтересованы в найме поваров, официантов и горничных. Поэтому с этого года мы открываем новую специальность по подготовке специалистов по гостиничному сервису на основе общего базового образования (бюджетная форма обучения) для обслуживания сферы гостиничной индустрии Витебской области», – констатировала директор.В дальнейшем колледжем предусмотрена интеграция учебного процесса с Витебским госуниверситетом по специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)».Татьяна Полушкина также отметила, что гостиничный бизнес Витебской области в основном сконцентрирован в Витебске, Полоцке и Новополоцке – традиционных центрах экскурсионного и делового туризма. В этих регионах функционируют современные гостиничные комплексы и гостиницы, которые предлагают достойный сервис благодаря современной инфраструктуре с комфортабельными бизнес- и конференц-центрами, ресторанами, барами, фитнес-залами. При этом в последнее время увеличился спрос на услуги мини-гостиниц и мини-отелей.