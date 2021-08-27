Специалист сообщил об основных опасностях сутулости

Сутулость может нанести серьезный вред здоровью человека и привести к печальным последствиям вплоть до нарушения зрения. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил врач – травматолог-ортопед Иван Киевец.
По словам специалиста, сутулость может привести к ослаблению мышц и износу суставов.
– В позвоночнике находится большое количество суставов. Они очень разнообразны по функциям: какие-то приспособлены к большим нагрузкам, а другие –к тонким движениям. В норме суставы у человека должны равномерно нагружаться. При сутулости нагрузка приходится на определенный край, – объяснил травматолог.
Кроме того, сутулость может стать причиной кровоснабжения мозга и головных болей.
– Это связано с амортизационной функцией позвоночника. Такие симптомы возникают, когда наблюдается большая степень сутулости либо долго существующий кифоз. В нашем организме есть много систем адаптации и компенсирования негативных факторов, однако они постепенно изнашиваются. Поэтому если человек начнет сутулиться, сразу же у него не начнет болеть голова и будет происходить кровоснабжение мозга. Это далеко зашедшая стадия, – обратил внимание Иван Киевец.
Кроме того, врач сообщил, что в результате сутулости может нарушиться зрение, а также возникнуть эмоциональная подавленность и усталость.
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