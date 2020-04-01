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  2. Специалист: секонд-хенд — элемент устойчивого потребления, но и здесь желательно покупать свой товар

Специалист: секонд-хенд — элемент устойчивого потребления, но и здесь желательно покупать свой товар

Секонд-хенд соответствует духу устойчивого потребления, но и здесь желательно покупать свой товар. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" — "Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски" высказал генеральный директор ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакіт") Иван Турчак.



Он подчеркнул, что никто из производителей товаров легпрома в Беларуси не против секонд-хенда. "Это нормально для устойчивого потребления. Конечно, желательно перерабатывать и потреблять свой секонд-хенд, а не тот, который носили наши соседи", — считает Иван Турчак.

При этом гендиректор БПХО подчеркнул, что если бы белорусский секонд-хенд завозился в Европу на тех же условиях, что и европейский в Беларусь, то отрицательных моментов было бы очень много. Он предложил представить, что было бы, завези белорусы, например, в Швецию, с ее культом устойчивого потребления, не прошедшие санобработку вещи. Между тем в Беларуси с некоторых пор дезинфекция секонд-хенда перешла в разряд рекомендаций.


Его поддержала председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша. Она рассказала, что около 13 лет назад участвовала в запуске проекта по устойчивому потреблению. И зарубежные эксперты высказывались в том же духе. Люди могут отдавать предпочтение одежде из секонд-хенда по разным причинам. Но белорусским производителям помимо прочего не хватает рекламы. Анна Суша обратила внимание, что, например, в России продукция белорусского легпрома пользуется большой популярностью. "Часто бываю в России, коллеги, которые работают в системе защиты прав потребителя, всегда восторгаются нашей продукцией", — отметила она.

Фото: БЕЛТА
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