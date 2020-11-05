Специалист развеяла миф о чесноке и луке

С детства наши бабушки рассказывали о пользе чеснока и лука, особенно в качестве профилактики простудных заболеваний. Консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова пояснила, что укрепление организма этими продуктами – это миф. Об этом сообщает РИА Новости.









По мнению специалиста, чеснок, лук, лимон и аскорбиновую кислоту, безусловно, стоит включать в свой рацион, однако они не снижают риск заражения инфекциями.





Провоторова отметила, что не существует определенного продукта, который бы укрепил иммунитет, поскольку этот процесс складывается из множества факторов. Маргарита рассказала, что во многом влияет здоровое разнообразное питание. В рационе у каждого должно быть достаточно белка, который можно получить из мясных и молочных продуктов. Не стоит забывать о свежих овощах и фруктах, которые содержат большое количество витаминов и микроэлементов. В этот список входит и зелень.





Специалист развеяла еще один народный миф – о приеме аскорбиновой кислоты в виде цитрусовых в сезон простуд. Исследования показали, что аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции, а также не снижает риск инфицирования.





Стоит отметить, что перед приемом различных витаминных комплексов необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку человек не может знать, каких витаминов в его организме достаточно, а каких нет. Если пациент все-таки решит самостоятельно их принимать, то есть риск получить гипервитаминоз.





Кроме того, Провоторова пояснила, что у человека, соблюдающего сбалансированное питание, не будет необходимости в приеме каких-то специальных витаминов.





