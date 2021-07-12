Одним из самых распространенных последствий коронавирусной инфекции является интенсивное выпадение волос. Обычно проблема возникает не в период болезни, а после выздоровления. О том, почему выпадают волосы после COVID-19 и что с этим делать, в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
Как сообщила дерматовенеролог, волосы начинают интенсивно выпадать не во время заражения коронавирусом, а по мере выздоровления, примерно через 8–12 недель. В период болезни волосы переходят в стадию покоя, которая и вызывает эту проблему.
– Выпадение волос после коронавируса – это физиологическое состояние, ответная реакция. И пока вот эти волосы, которые перешли в стадию телагена, то есть покоя, не выпадут, данный процесс не прекратиться. Поэтому различные отвары трав, сыворотки, шампуни не помогут. Если же и выбирать какие-то специальные уходовые и косметические средства, то только с доктором, поскольку некоторые из них могут вызвать аллергические реакции либо раздражение, особенно если средства содержат в своем составе стручковый перец, алкоголь или горчицу, – предупредила Светлана Якубовская.
Дополнительный прием витаминов при выпадении волос также является спорным. В первую очередь нужно пересмотреть свой рацион и перейти на правильное и сбалансированное питание.
– Без предварительной сдачи анализов самостоятельно принимать витамины не рекомендую, – заключила дерматовенеролог.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
432
Специалист рассказала, почему после коронавируса выпадают волосы и что с этим делать
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter