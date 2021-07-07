В эфире программы "О самом главном" врач-дерматовенеролог, кандидат медицинский наук Людмила Смирнова перечислила основные причины появления мозолей на ногах и назвала методы их профилактики.
Мозоли, по словам специалиста, бывают водяными и сухими. Возникают они по разным причинам. Водяные, также называемые механическим дерматитом, образовываются из-за плотной обуви и ремешков, которые прилипают к коже и надавливают на нее. Избавиться от подобных образований достаточно просто.
– Поверхность механического дерматита и кожу вокруг нее нужно обработать. Затем необходимо обеззаразить иголку или маникюрные ножницы. Далее важно подрезать основание мозоли и аккуратно выпустить все содержимое. Покрышечку механического дерматита нужно надавить, чтобы она закрыла пораженную поверхность. Сверху необходимо наложить либо тугую повязку, либо пластырь. Желательно не снимать их два-три дня. За это время пройдет эпителизация, покрышка прилипнет, а под ней начнет происходить процесс заживления, – рассказала Людмила Смирнова.
Сухие мозоли, отметила специалист, чаще бывают из-за плоскостопия. Со временем такие образования становятся болезненными и вызывают массу проблем. Поэтому от них важно избавиться на начальной стадии. Можно сходить к мастеру педикюра, который удалит такие натоптыши.
Для профилактики мозолей дерматовенеролог посоветовала заклеивать пластырем участки кожи, которые наиболее подвержены образованию этой проблемы. Также специалист порекомендовала не носить обувь без носочно-чулочных изделий, а в крайнем случае смазывать ноги кремом перед тем, как надеть новые туфли.
Фото: pixabay.com
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Специалист рассказала о лучших способах профилактики образования мозолей
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