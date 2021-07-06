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Специалист рассказала, на каком сроке коронавирус наиболее опасен для беременной и ребенка

О том, что необходимо знать при планировании беременности во время распространения коронавирусной инфекции, в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач акушер-гинеколог Людмила Степаненко.


По словам специалиста, первый триместр (от момента зачатия до 13 недель) – самый уязвимый период.

– В это время еще отсутствует плацентарный барьер, поэтому любая инфекция, вирусная, герпетическая, цитомегаловирусная, бактериальная, в том числе коронавирусная, может привести к нарушению зачатия и неразвивающейся беременности. Женщина в указанный период чувствует себя более слабой, у нее могут проявляться сонливость и быстрая утомляемость, – обратила внимание Людмила Степаненко.

Во втором триместре беременности (с 14 до 26 недель), по словам акушера-гинеколога, практически развит плацентарный барьер, поэтому плод наиболее защищен.

– Однако социальное дистанцирование, ношение маски и соблюдение личной гигиены никто в этот период не отменял, хотя он и является наиболее легким временем для течения коронавирусной инфекции, – уточнила Людмила Степаненко.

Вместе с тем осложнения при COVID-19 часто бывают в третьем триместре беременности.

– В это время ребенок достаточно большой, выросла сама матка, которая давит на диафрагму. В результате нарушается экскурсия легких, пациентка ощущает одышку. Кроме того, проявление вирусной инфекции может привести к преждевременным родам и к синдрому задержки развития плода, – резюмировала Людмила Степаненко.

Фото: pixabay.com
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