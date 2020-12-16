Специалист рассказала, как восстановить ногти после гель-лака

В последнее время с появлением гель-лака перед девушками больше не стоит проблема сломанного ногтя. Покрытие делает пластину настолько крепкой, что его даже сколоть практически невозможно. Однако те, кто снимает гель-лак, ужасаются при виде своего ногтя – он становится тонким и ломким. Мастер по маникюру Илона Петухова рассказала, как восстановить пострадавшие после покрытия ногти.
– Стоит уточнить, что ногтям вредит не гель-лак или его длительная носка, а именно снятие, так как при удалении покрытия страдает поверхность пластины, вследствие чего ноготь становится чувствительным.
Есть и хорошие новости: ногти, как и волосы, могут отрасти и принять прежний здоровый вид благодаря надлежащему уходу.
Для начала после снятия мастер рекомендует убрать весь свободный край ногтя. Затем самый сложный, но необходимый пункт – оставить ногти в покое на три-четыре месяца.
– В идеале при удалении покрытия можно оставить тонкий слой базы (геля). Тогда ногти будут аккуратными и не такими чувствительными. Но тем, кто хочет полностью отказаться от гель-лака, нужно использовать аптечные укрепители и восстановители, – обращает внимание Илона.
Срок восстановления ногтя зависит от степени тяжести повреждений. Если вы снимали покрытие самостоятельно и часто делали аппаратный маникюр, то придется запастись терпением.
Мастер отмечает, что рост ногтя и его состояние зависит от кутикулы. Она защищает новый растущий ноготь – ведь он не может самостоятельно «дышать» и «питаться». Именно поэтому важно правильно за ней ухаживать.
– Вместо удаления просто аккуратно отодвигайте кутикулу специальной палочкой и массируйте с маслами: для пораженных участков отлично подойдет аргановое, жожоба, абрикосовое и с витамином Е. Для достижения первых видимых результатов попробуйте использовать масло три раза в день около недели. Можно подержать пальчики в самодельных масляных ванночках, – рассказывает специалист.
Также Илона Петухова рекомендует использовать кремы для рук, особенно в холодное время года:
– Увлажняйте укрепляющими кремами не только руки, но и ногти, особенно если в составе крема есть пептиды.
Важно избегать крайностей в виде пересушенного и переувлажненного состояния пластины, ведь слишком сухой ноготь быстро становится ломким, ровно как и слишком мягкая пластина.
– Еще один важный совет: старайтесь делать домашние дела в перчатках. Наши руки часто контактируют с едкими веществами в составе бытовой химии, что особенно противопоказано ослабленным после геля ногтям. Также избегайте долгих контактов с водой, пока пластина не окрепнет, – предупреждает мастер.
Фото: pixabay.com
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Специалист рассказала, как восстановить ногти после гель-лака
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